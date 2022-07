Opgewekte en hondsmoeilijke muziek in de Waalse Kerk

Depla na rellen Breda: ‘Contact met verweesde samenle­ving herstellen’

BREDA - Als een stad als Breda er niet in slaagt het contact én het onderlinge vertrouwen met 'de verweesde samenleving’ te herstellen, is dat vragen om nieuwe problemen. Dat is voor burgemeester Depla de les van de heftige avondklokrellen.

16:48