Opgepakte Bredase strafpleiter is verdachte van grootschalige cocaïnesmokkel

West-Brabantse opvangloca­ties blijven leeg: 'Oekraïense vluchtelin­gen gaan vooral naar Randstad'

De bedden staan klaar, alles is in gereedheid gebracht voor ontvangst in West-Brabant, maar het aantal Oekraïense vluchtelingen dat er gebruik van maakt is vooralsnog minder dan verwacht. Slechts 42 procent van de opvangplekken is bezet, zo meldt Marieke van Wijk, woordvoerder van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

26 maart