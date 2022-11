Opera ‘Lady in the Dark’ in Chassé: ‘Honderd procent Broadway jaren 40’

Voedsel­bank haalt 10.000 euro op na oproep energietoe­slag te doneren

BREDA - De Voedselbank Breda heeft al meer dan 10.000 euro opgehaald onder mensen die hun energietoeslag doneren. Dat meldt coördinator Thijs Verhees. Hij is blij verrast. ,,We groeien echt dramatisch, dus dit is heel fijn.”

