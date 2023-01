Open dagen in Kielegat en Boemeldonck: ‘Na drie jaar wel een beetje uitgekeken op het ontwerp’

Beekse clubs steken elk half jaar koppen bij elkaar: ‘Je klopt makkelij­ker bij elkaar aan’

PRINSENBEEK - Hoe korter de lijntjes, hoe makkelijker de contacten. Zo kunnen clubs elkaar beter helpen. Dat is de gedachte achter het nieuwe Verenigingsoverleg in Prinsenbeek dat deze week voor het eerst is gehouden. ,,In een dorp heb je elkaar nodig.”

13 januari