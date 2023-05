Op de ‘catwalk’ van Breda voelt Isis (24) zich onveilig: ‘Als ik niet doorloop, ben ik bang dat ze naar me toe komen’

BREDA – Soms maakt Isis Mila (24) haar jas wat hoger dicht, als ze over de Willemstraat in Breda loopt, om haar lichaam te bedekken. Haar koptelefoon is op straat een wapen: ,,Dan lijkt het of ik niks hoor.” Maar ze hoort al die mannen die naar haar roepen wel degelijk.