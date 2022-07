Oosterhoutse taxichauffeur acht maanden vast na doodrijden Sten (28) op Westerparklaan

DEN BOSCH – De Oosterhoutse taxichauffeur Jihad H. zit nu definitief in de cel vanwege het doodrijden van Etten-Leurenaar Sten Ideler (28). De Hoge Raad heeft zijn cassatieverzoek niet-ontvankelijk verklaard en daardoor is de celstraf van acht maanden die het gerechtshof in Den Bosch vorig jaar oplegde definitief geworden.

Taxichauffeur Jihad H. (24) uit Oosterhout jakkerde op 18 mei 2019 midden in de nacht met waarschijnlijk 100 tot 115 kilometer per uur over de Westerparklaan in Breda, waar 50 het maximum is. Bovendien reed hij door een licht dat al bijna drie minuten lang op rood stond. Ideler fietste door groen. H. remde niet eens.

Mogelijk omdat hij de fietser niet zag, doordat hij kort ervoor nog op zijn telefoon keek. ,,De route checken.’’ Voor dat gedrag had hij een verklaring. Hij had die nacht al meer dan tien uur gewerkt, het was ramadan en hij wilde nog snel even die laatste rit doen, zodat hij vlak voor zonsopkomst zijn honger kon stillen.

Nabestaanden opgelucht

Jihad H. had in juni 2020 bij de rechtbank in Breda een taakstraf van 240 uur en een halfjaar voorwaardelijk cel gekregen. Het gerechtshof zag vorig jaar geen reden om af te wijken van de standaardstraffen die bij dit soort zaken worden opgelegd en veegde de lage straf die de rechtbank oplegde van tafel. H. kreeg acht maanden cel en een rijverbod van drie jaar, waarvan één voorwaardelijk.

Nabestaanden reageren opgelucht, nu de straf van H. definitief is geworden. ,,Na een uiterst teleurstellende uitspraak van de rechtbank, werd de zaak bij het hof en de Hoge Raad wel serieus genomen. Zonder oprechte excuses van de dader, geeft deze straf enige genoegdoening’’, aldus de moeder van Sten.

Advocaat Menno Buntsma van H. weet nog te melden dat zijn cliënt inmiddels in de gevangenis zit om zijn straf uit te zitten.