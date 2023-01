Ook van Il Limone in Breda hoopt Chiara (25) een TikTok-hit te maken

Man slaat agente met opgerold tijd­schrift in het gezicht in Breda

BREDA - Een 54-jarige man is dinsdagmiddag in de wijk Princenhage in Breda aangehouden, nadat hij een politieagente met een opgerold tijdschrift in haar gezicht had geslagen. Daarna sloeg hij de agente nog een keer met een gebalde vuist. Hij werd overmeesterd en in de cel gezet.

25 januari