Ook statushouders vinden niet zomaar een woning in Breda: ‘We zitten allemaal in hetzelfde schuitje’

Gebrek aan beschik­baar, iconisch gebouw, noopt BredaPhoto te kiezen voor kleine, unieke locaties

BREDA - Ondanks de druk op leegstaand vastgoed, is BredaPhoto er in geslaagd om veertien locaties te vinden in Breda waar straks exposities zijn te zien. ,,Het was geen eenvoudige zoektocht dit keer.”

28 juni