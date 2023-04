Ook Noël de Graauw gaat weg bij Baronie: ‘Het hele plaatje klopt, ik weet dat ik ga genieten bij Kruisland’

MET VIDEO Zeker twaalf bevers ondermij­nen het erf van de familie Van Groesen: 'Ze laten zich door niets en niemand meer tegenhou­den’

DRIMMELEN - De bever rukt op. Hij laat zich zien in stedelijk water en ondermijnt her en der dijken. Na de das boezemt nu de bever angst voor gevaarlijke situaties in. In Brabant sluiten ze niet langer uit dat ze op hem moeten jagen. ,,Ze zijn niet tegen te houden.”