Ook Breda omarmt initiatief met steunouders, want dat kan zwaardere zorg voor een kind voorkomen

Een steunouder is een vrijwilliger die een of twee dagdelen per week een kind opvangt. De ouders hebben daardoor even tijd voor zichzelf. Het project is bedoeld voor ouders die behoefte hebben aan steun, maar niet altijd op hun eigen netwerk terug kunnen vallen. Daardoor kunnen ze in stressvolle situaties terechtkomen. En dat kan dan weer een nadelige invloed hebben op de ontwikkeling van een kind. Met de inzet van steunouders kan zwaardere zorg voor een kind voorkomen worden.