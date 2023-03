Ontsteltenis bij nabestaanden dodelijk ongeval Oud Gastel, nu hardrijder Omar (27) op vrije voeten komt

Vrouwenvoetbal Bavel neemt lastige horde op bezoek bij FC Eindhoven: ‘Echt grote kansen hebben we niet gehad’

FC Eindhoven-uit, altijd lastig. De zin op zich is een cliché, maar voor de vrouwen van Bavel is het wel de waarheid. Deze keer had het team van trainer Jim Verhaart het gelijk aan haar zijde. ,,We hebben twee ballen op goal geschoten denk ik.” Dat was genoeg voor een 0-1 zege en drie ‘bonuspunten'.