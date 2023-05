Onkuisheid verloren, gelukkig geen biecht meer

Bescheiden­heid Banzuzi helpt NAC verder: ‘Je speelt nu op een klote positie, maar ik heb niemand anders’

,,In de eerste helft hebben we geweldig gespeeld. Was super. Toen hadden we Roda helemaal moeten slachten”, zegt Peter Hyballa. ,,Maar toch komen we weer in een crisismoment met een doelpunt tegen. Na rust zijn we weggezakt. Tweede helft was slecht.”