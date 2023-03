Ongeluk tussen busje en vrachtwagen op A16 bij Breda, flinke file richting Rotterdam

Brabantse kiezer nauwelijks iets wijzer na teleurstel­lend verkie­zings­de­bat

WAALWIJK - Veel woorden, maar weinig wol. Het verkiezingsdebat in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in Brabant, woensdagavond in Waalwijk, bracht de kiezer weinig duidelijkheid waar de diverse partijen nou precies voor staan.