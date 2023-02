Omwonenden flexwoningen Etten-Leur dienen klacht in bij B en W en raadsgiffie

Ze komen hiermee na een “heel nuttig” gesprek met burgemeester Mark Verheijen. Volgens hen heeft de burgervader tijdens het gesprek toegegeven dat een memo van raadsgiffier Wim Voeten, waarin wordt ingegaan op hun vragen of alle relevante informatie over de plannen met de raad is gedeeld, bewust niet voor de raadsvergadering van afgelopen maandag met hen in gedeeld. Terwijl Voeten dat wel wilde doen, aldus de bewoners.

Tijdens die vergadering ging de raad akkoord met aanwijzing van het gebied bij Hoevensweg/Bankenstraat als beoogde plek voor de flexwoningen voor spoedzoekers. ,,Dat is gedaan op verzoek van de raad en het college van B en W was daarvan op de hoogte. Dat lijkt in strijd met de Wet open overheid en mogelijk zelfs met de beginselen van behoorlijk bestuur”, zegt woordvoerder Dirk Benschop van de omwonenden.

Integriteit ter discussie

Tijdens het gesprek is ook de persverklaring aan bod gekomen die de zeven fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad woensdag naar buiten brachten over de omwonenden. Die waren volgens de gemeenteraadsleden ‘een grens overgegaan’. De politici beschuldigen hen van het ter discussie stellen van de integriteit van raadsgriffier Wim Voeten.

Benschop: ,,Voeten stond niet ter discussie, staat niet ter discussie en komt dat niet te staan. We hebben groot vertrouwen in Voeten en hadden ons juist daarom tot hem gewend. Als er is gesproken over zijn integriteit, dan komt dat vanuit de raad. We hebben zelfs tijdens het gesprek gezegd dat Voeten voor de bus is gegooid.”

De omwonenden eisen dat de persverklaring van de fractieleiders wordt gerectificeerd. En hebben de burgemeester gevraagd die boodschap over te brengen. ,,Hij heeft toegezegd dat donderdagavond ter sprake te brengen.”

Uitgebreid gesproken

Burgemeester Verheijen laat in een schriftelijk verklaring weten dat er uitgebreid is gesproken. “Daar is ook door de inwoners duidelijk gemaakt dat de integriteit van de griffier niet ter discussie staat, of heeft gestaan. Daar ben ik blij om.” Volgens hem zijn ook “de zorgen rondom het doorlopen proces” aan bod gekomen en is samen “verkend hoe we naar de toekomst op de inhoud constructief kunnen samenwerken.”

De omwonenden vinden de start van het proces totaal mislukt en hopen dat de gemeente snel schoon schip maakt. “Wij zijn welwillende burgers en hopen dat in moordend tempo alle relevante informatie op tafel komt.”