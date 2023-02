Ombudsman Breda: ‘Stadsbestuur zou wat vaker excuses moeten maken’

Hoeveel toekomst heeft de optocht nog? ‘Carnaval is niet meer vanzelf­spre­kend, sommigen gaan liever op winter­sport’

De carnavalsoptocht, wordt-ie korter of langer? En kunnen de kinderen van nu over pakweg twintig jaar nog wel een wagen bouwen? Zo vanzelfsprekend als de optocht een generatie geleden nog was, is hij niet overal meer.