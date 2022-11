Oeps, Sint kwam een uur te vroeg aan in Breda: ‘Tegen de instructies in’

met video Twee gewonden bij botsing op A16 door ongeluk met meerdere auto's bij knooppunt Zonzeel

ZEVENBERGEN/BREDA - Meerdere auto's zijn donderdagavond op elkaar gebotst op de A16 bij knooppunt Zonzeel boven Breda. De snelweg was dicht in de richting naar Rotterdam, maar is inmiddels weer vrijgegeven.

10 november