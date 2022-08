Oekraïners in Breda: ‘Vergeet onze oorlog niet’

Voor Ola Dmytrenko en haar zoon Andrii is de bijeenkomst, die enkele tientallen mensen trok, een emotioneel moment. De twee Oekraïners kwamen in maart aan in Nederland vanuit Kiev, waar zij hun man en vader moesten achterlaten. Volgens Ola is het in de hoofdstad nog steeds gevaarlijk en leeft de bevolking er regelmatig in angst.