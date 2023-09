NS gaat verwachte drukte in de trein te lijf met 1.800 extra ritten per week

Met video Heldenrol voor Ralf Seuntjens in Japan: Bredanaar kopt zijn club in blessure­tijd naar de overwin­ning

Ralf Seuntjens heeft in Japan zijn club FC Imabari in de absolute slotfase de overwinning bezorgd. De Bredanaar kopte in de blessuretijd, kort nadat hij was ingevallen, de enige goal van de wedstrijd binnen: 1-0.