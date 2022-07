Nooit meer aardappels schillen, en kleding ruilen: Zero Waste Week leert Breda groen leven

BREDA - Eten, kleding en andere spullen belanden te vaak onnodig bij het vuilnis. Daar moet verandering in komen, vindt de organisatie van de Zero Waste Week in Breda. Afgelopen week kregen Bredanaars dan ook groene tips. Hard nodig, of niet?

Tijdens de Zero Waste Week wordt aandacht gevraagd voor de grote hoeveelheid onnodig afval in Breda. Aan de hand van verschillende lezingen en workshops leren deelnemers hoe zij een duurzamer leven kunnen leiden. Dat blijkt in veel gevallen niet hard nodig.

,,Verspilling tegengaan kan op allerlei kleine manieren”, weet deelneemster Anne Akkerhuis. ,,Ik heb altijd mijn eigen waterfles bij me, neem mijn eigen tas mee als ik boodschappen doe, en als ik uiteten ga neem ik mijn eigen bakje mee om de restjes in te doen.”

Sien Roof voegt eraan toe dat ook zij altijd op zoek is naar nieuwe tips om bewuster te leven. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding: ,,Sinds ik meer ben gaan letten op onnodige verspilling, schil nooit meer mijn aardappels. De schil kun je gewoon eten, dus je gooit in feite gewoon voeding weg.”

Zero waste week Breda. Anne Akkerhuis (L) uit Almelo en Sien Roof uit Breda doen mee met een workshop.

Kledingruilgroep

Ook kleding wordt nog te vaak weggegooid vinden Roof en Akkerhuis, daar hebben ze echter zelf oplossingen voor gevonden. ,,Ik zit met veertig andere mensen bij een zogenoemde ketting kledingruilgroep, waarin we tassen vol kleding laten rouleren waar je zelf iets uit kunt halen of iets in kunt doen”, zegt Roof.

Akkerhuis vertelt dat ze vrijwel al haar spullen, waaronder kleding, bij de kringloop haalt. ,,Het is ook gewoon leuk om door een kringloopwinkel rond te lopen, het voelt als een uitje.”

Quote Ik koop alleen iets als ik het echt nodig heb. Zo ja, dan koop ik het tweede­hands Esther Hocks, Op de Zero Waste Week

Esther Hocks, die ook deelneemt aan één van de workshops in Breda, heeft van knutselen met afgedankte kleding zelfs haar hobby gemaakt. Ze maakt bijvoorbeeld handtassen van oude spijkerbroeken en kussens van tweedehands jurkjes.

Meer mainstream

Alles in het leven van Hocks is verantwoord, vertelt ze. Haar huis heeft zonnepanelen, ze pakt vrijwel altijd de fiets, koopt al haar groenten bij een biologische teler en koopt alleen iets als ze het écht nodig heeft. Zo ja, dan koopt ze het tweedehands. ,,Sinds de basisschool ben ik al veel bezig met natuur, dierenleed en verspilling. Het is een heel groot thema in mijn leven.”

Dat milieu en verspilling belangrijke thema’s zijn voor Hocks blijkt ook uit haar verleden: ,,Ik was als middelbare scholier en student al actief in de jongeren milieubeweging. Met deze groep probeerden we bijvoorbeeld scholen zo ver te krijgen om ook eens een vegetarische maaltijd te verkopen.”

Later heeft ze met diezelfde beweging meerdere malen gedemonstreerd bij Schiphol en de McDonalds. Ze voegt eraan toe dat de ideeën die zij toen al hadden vandaag de dag meer ‘mainstream’ worden: ,,Gelukkig.”

Zero waste week Breda. Esther Hocks uit Helmond