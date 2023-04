NL-Alert voor uitslaande brand bij Axell Logistics op industrieterrein in Etten-Leur: koolmonoxide in rook

Met videoETTEN-LEUR - In het bedrijfspand van Axell Logistics op het industrieterrein aan de Hermelijnweg in Etten-leur woedt maandagochtend een uitslaande brand. Door het vuur is een deel van het pand ingestort. Een NL-Alert is uitgegaan voor de omgeving. In de dikke zwarte rook die vrijkomt zit koolmonoxide, wat giftig is bij inademing, aldus Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.