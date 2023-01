Nippels, nog meer nippels / en tepels, ook veel tepels

Bredaas gezin beticht van ‘schrikba­ren­de’ overlast: ‘Hoezo? Wij worden juist gepest door handhavers en politie’

BREDA - Blaffende honden ‘met een rugzakje’, herrie midden in de nacht, zware intimidaties. De gemoederen liepen afgelopen zomer hoog op in de Regenwulp in Breda. Maar is dat de schuld van het gezin dat in de straat woont? ,,We waren gewoon aan het barbecueën.”

27 januari