Nieuwe woonwijk Bavel stap dichterbij: Breda koopt grond naast A27

Over baby's, afstands­moe­ders en de kerk: interview met auteurs bij Van Kemenade & Hollaers

BREDA - Hun boeken gaan over baby's die werden geboren in de jaren '50 en '80, wier lot in handen was van religieuzen. In beide boeken staan persoonlijke verhalen van betrokkenen. De auteurs Eugenie Smits van Waesberghe en René Oomen staan woensdagavond 13 april, in de boekenweek, centraal bij boekhandel Van Kemenade & Hollaers aan de Ginnekenweg.

6 april