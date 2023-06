Nieuwe Nederlanders jagen dromen na tijdens Future Citizens:'grootste wens is gewoon belasting betalen’

lezersvraag Mijn moeder (75) slikt al jaren elke dag vijftien pillen, zijn die echt allemaal nodig?

Passen de medicijnen die je slikt nog wel bij jou? Want van sommige neemt de werking af, of er zijn pillen gekomen met minder bijwerkingen. Als je je zorgen maakt om je vader of moeder dan kan het zeker geen kwaad om de medicatie met je apotheker of huisarts te bekijken, zegt apotheker Sander van den Bogert. In deze rubriek beantwoorden onze deskundigen elke week een lezersvraag over relaties, gezondheid, voeding en andere onderwerpen.