Nieuwbouw basisschool De Rosmolen duurt waarschijnlijk langer: ‘Het is een stikstofdossier geworden’

Onthoofd en spoorloos: wat is er toch gebeurd met de ‘vergeten beelden van Sint Antonius’?

ETTEN-LEUR - De beelden die ooit het terrein van huize Sint Antonius in Etten-Leur sierden, zijn niet meer. Eentje is gesneuveld, de andere is spoorloos. En dat is tegen de ooit gedane beloftes in.