Nieuw stadsbestuur Breda pakt uit met leuke dingen voor de burger: ‘Dit is geen reparatie van oud beleid’

Pinkster­edi­tie Baronie TV vol met optochten

BREDA - Oosterhout (Kaaiendonk) en Prinsenbeek (Boemeldonck) vieren dit weekeinde nog een keer uitgebreid carnaval. In april en mei gingen in Rijsbergen (Aopelaand) en Made (De May) de optochten alsnog door. Reden genoeg voor Baronie TV om met een speciale pinkereditie te komen.

3 juni