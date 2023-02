Nieuw restaurant Cheval in Prinsenbeek wil toegankelijk zijn én topkwaliteit leveren

PRINSENBEEK - In Prinsenbeek gaat eind februari een nieuw restaurant van start: Cheval. De zaak is gevestigd in het pand aan de Meester Bierensweg, waar de afgelopen jaren achtereenvolgens de restaurants Montmartre en Grill-ig hebben gezeten.

Eigenaar van Cheval is de 23-jarige Dylan Brouwers uit Rijsbergen. ,,Ik ben opgeleid als accountmanager, maar mijn opa en mijn vader hebben altijd in de horeca gewerkt. Daar komt de interesse vandaan.” Zelf heeft hij de afgelopen jaren horeca-ervaring opgedaan door te werken bij cafés als Barbier en Nassau in Breda en restaurant De Moerse Bossen in Zundert.

Kok bij NAC

Aan zelf koken waagt Brouwers zich echter niet. Daartoe gaat hij in Cheval samenwerken met twee ervaren koks: Johan de Graaf en Dennis Dijk. Aanvankelijk wilde hij een restaurant beginnen met zijn vader, Maurice Brouwers, in de keuken. ,,Maar mijn vader kon toen bij NAC op het trainingscomplex in Zundert gaan koken voor de spelers. Hij is altijd al NAC-fan geweest, dus dat was een hele mooie kans.”

Paard

De naam Cheval – Frans voor paard – is toevallig tot stand gekomen. Eigenlijk wilde Brouwers de zaak ‘De Prins’ noemen, maar die naam bleek al door een shoarmazaak in Prinsenbeek te worden gebruikt. ,,Wij waren toen al bezig met een logo waar een prins en een paard in voorkwamen. Het paard is overgebleven en zo kwamen we bij Cheval uit, een mooie, beetje chique naam”, vertelt de jonge eigenaar.

Brouwers wil van Cheval een restaurant maken dat qua prijzen ‘toegankelijk is, maar wel topkwaliteit levert’. De keuken kan als Frans-Europees worden omschreven. Er is een verrassingsmenu te krijgen, maar er kan ook á la carte worden gedineerd. Het restaurant begint als avondzaak en wil vrij snel ook lunches gaan serveren. De opening is gepland op zaterdag 25 februari.