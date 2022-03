Nieuw leven tussen Effen en Rijsbergen: natuur krijgt een waterimpuls

Bijloop

Het waterschap schrijft op haar website: ,,In de zomer stroomt er zo weinig water door de beek de Bijloop dat het water stil staat. Er leven daarom weinig dieren en planten in en om de beek. Om het leven in de beek terug te krijgen, nemen we verschillende maatregelen die zorgen voor verschillende stroomvariaties waardoor er meer zuurstof in het water komt. Zo zetten we stuw Hellegat open, plaatsen we zand en takkenbossen in de Bijloop en laten we de beek voor een deel slingeren. Dit is goed voor planten en dieren.”