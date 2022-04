‘Niet verzanden in oeverloos gepraat’: Bredanaar moet bijdrage leveren aan coalitieakkoord

Ook moet twee procent van de gemeentebegroting, zo’n 14,5 miljoen euro, worden gebruikt voor de bestrijding van de kloof tussen de wijken.

Dat staat in een brief die naar gemeenteraad en formateur Bas van ‘t Wout is gestuurd door de Initiatiefgroep Verbeter Breda. Die is weliswaar eind vorig jaar opgedoekt, maar komt alsnog met een paar adviezen.

Erop achteruit

Die komen niet uit de lucht vallen. De vijf leden van de groep hebben met zo’n driehonderd Bredanaars en 150 professionals gesproken over de tweedeling die Breda treft. De conclusie: ‘mensen die het goed hebben krijgen het beter, mensen die het minder goed hebben, gaan erop achteruit’.

Quote Ogenschijn­lijk lijkt het erg goed te gaan in Breda, maar uiterlijke schijn bedriegt. Initiatiefgroep Verbeter Breda

Dat vraagt om actie, aldus de groep die onder leiding staat van oud-NAC-directeur Justin Goetzee. ,,Ogenschijnlijk lijkt het erg goed te gaan in Breda, maar uiterlijke schijn bedriegt’’, staat in de brief aan fracties en formateur. ,,Er zijn te veel wijken waarin het talent van mensen onvoldoende wordt benut. Ze krijgen niet de kans om zich te ontwikkelen.’’

Niet gehoord

Goetzee en zijn collega’s hebben Bredanaars gesproken die ‘gevangen zitten in ons overheidssysteem of in een web van moeilijk oplosbare problemen’: ,,Mensen die echt hulp nodig hebben. Mensen die zich niet gehoord voelen en als ze gehoord worden, het gevoel krijgen dat er niks met hun signaal wordt gedaan.’’

Het resultaat is onder meer een ‘breed wantrouwen in instanties’. Dat heeft ook gevolgen voor het project Verbeter Breda, dat vorig jaar is gelanceerd en is bedoeld om de tweedeling te bestrijden. De initiatiefgroep waarschuwt dat ‘we niet moeten verzanden in oeverloos gepraat zonder actie’. Ook moet worden voorkomen dat het project te veel gaat leunen op de overheid.

Waardevolle bijdrage

Om de verbinding tussen bewoners en stadsbestuur te verbeteren, is het daarom nodig dat de burgers een bijdrage kunnen leveren aan een nieuw coalitieakkoord, waar VVD, PvdA, CDA en GroenLinks nu aan werken. Een bijdrage van 14,5 miljoen euro zou ook ‘waardevol’ zijn.

Overigens laten de wethouders Tim van het Hof (Stedelijke Ontwikkeling, D66) en Arjen van Drunen (Wijkaanpak, PvdA) de raad weten dat ze 2,5 ton uittrekken voor subsidies om ‘initiatieven uit de stad’ te ondersteunen. Eerder had de raad al 1 miljoen euro voor Verbeter Breda opzij gezet.

Hugo de Jonge

De twee wethouders hebben ook hun hoop gevestigd op de Nationale Woon- en Bouwagenda van minister Hugo de Jonge. Die gaat volgens Van het Hof en Van Drunen waarschijnlijk ook geld opleveren. Dat kan worden gebruikt om te investeren in wijken die steun het best kunnen gebruiken.