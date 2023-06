Niet genoeg rechters, niet genoeg officieren: geen buurtrechtspraak voor Breda en Roosendaal

indebuurt.nl Leuk en leerzaam: Zero Waste Tour laat zien hoe leuk leven zonder afval is

Wel lekkere producten kopen in Breda, maar geen plastic verspillen. Dat is het doel tijdens de Zero Waste Week van 2 tot en met 8 juli in Breda. Tijdens het meerdaagse festival volg je meerdere activiteiten, met als doel om Bredanaars afval en geld te laten besparen.