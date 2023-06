Nederland tolerant? Inge Verton uit Breda vertelt erover in dit tv-programma

Ontevreden, boos en agressief: in Breda is bijna niemand tevreden over strengere taxiregels

BREDA - Er valt nog heel wat te verbeteren aan het taxibeleid in Breda. Ondanks de inzet van een speciaal kwaliteitskeurmerk is eigenlijk niemand tevreden over de dagelijkse gang van zaken op en rond de taxistandplaatsen.