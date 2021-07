Nederland kleurt rood: kan ik nog met vakantie, of kan ik er nog vanaf?

Zangkoren laten weer van zich horen en hoeven niet meer te repeteren in de kas van de kweker

13 juli BREDA - Na anderhalf jaar op slot te hebben gezeten mogen ook de zangkoren weer van zich laten horen. Veel verenigingen in West-Brabant zijn dan ook druk in de weer voor de eerste echte repetitie. Tegelijkertijd wordt de schade opgenomen, want ook in muziekland zorgt stilstand voor achteruitgang.