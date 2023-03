Nassau-leerlingen reizen voor het eerst af naar Zuid-Afrika om goed doel te helpen

BREDA - Na een jaar lang voorbereiden stappen vrijdag twintig middelbare scholieren van De Nassau in het vliegtuig richting Zuid-Afrika, om stichting Bambanani te helpen. Een unicum: het is voor het eerst dat de school een reis buiten Europa organiseert.

Tijdens een twee weken durende rondreis zetten ze zich in voor het goede doel en maken ze kennis met de cultuur en natuur. De stichting probeert kinder- en gehandicaptenopvangcentra, in de omgeving van het noordelijke Phalaborwa, zelfredzaam te maken. Dit doen ze door hygiëne aan te pakken en nieuwe voorzieningen te bouwen. De Nassau is de tweede middelbare school die komt helpen met het bouwen van klimtoestellen en foodtunnels. Met 86 aanmeldingen was het een gewild project.

Het doel

,,We gaan de stichting ondersteunen bij hun projecten” vertelt begeleider en economiedocent Lars Fasen. De leerlingen betalen de reis met geld wat ze zelf hebben opgehaald met eigen initiatieven. Zo werden er zelfgemaakte koekjes verkocht en regelde een leerling VIP-pakketten voor een theathershow. ,,We willen niet dat ouders het betalen, dat is oneerlijk. Iedereen moet mee kunnen. De enige eis is dat je minimaal in klas 3 zit en je bereid bent om er hard voor te werken.” Fasen hoopt dat na deze 'proefreis’, leerlingen ieder jaar een verre reis kunnen maken.

Stralende gezichten

Lotte Smeulders (15) en Robin de Vos (17) kunnen niet wachten tot hun vertrek. ,,We hebben iedere week een les gehad van 70 minuten waarin we ons voorbereidden en elkaar leerden kennen. Ik verheug me op het kennis maken met de cultuur en het spotten van ‘the big five’ tijdens de safari, maar ook op het helpen van goed doel natuurlijk” legt Lotte uit. Bang zijn de twee leerlingen niet. ,,Mijn vader was dat wel, die reageerde gelijk gespannen. Ik krijg geen heimwee hoor. Ik verheug me vooral op het even lekker weg zijn”, vertelt Robin.

Volledig scherm Leerlingen van De Nassau bespreken de laatste dingen voordat zij vrijdag vertrekken naar Zuid-Afrika. © Pix4Profs/Joyce van Belkom