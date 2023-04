NAC zoekt komende zomer de supporters op met duels in vijf verschillende dorpen

indebuurt.nl Oranjetom­pou­ce in de zon? Dit is de Bredase weersver­wach­ting voor Koningsdag

Vieren Bredanaars Koningsdag in een oranje shirt of moeten ze daar een oranje vest bij kopen? De weersverwachting voor de nationale feestdag is nog wat onzeker, zo vertelt Matthijs van der Linden, meteoroloog bij WeerOnline.nl.