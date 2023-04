NAC-trainer Peter Hyballa is duidelijk na gestaakt duel met Willem II: ‘Helemaal k*t’

Het wordt toch Chaam en niet Alphen voor het gemeentebe­stuur

CHAAM - Niet Alphen, maar toch Chaam. De hele gemeenteraad wil in de toekomst vergaderen in Chaam, en niet zoals het college van B en W voorstelde in Alphen. Chaam is duurder, en duurt langer: ,,Maar centraliteit moet de doorslag geven.”