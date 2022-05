NAC Street League na de zomer ook in Oosterhout van start

Interview Directeur Zuylen over coronacri­sis: ‘Bij een overlijden verwacht je geen mensen in maanpak’

BREDA - De pandemie is gaan liggen, eind maart kwam een einde aan de coronamaatregelen. Geen beperkingen meer. Af en toe voelt dat vreemd, zegt directeur Roel Stapper (61) van uitvaartcentrum Zuylen in Breda. Stapper blikt terug op een hectische periode: ,,Bij een overlijden verwacht je geen mensen in een maanpak aan de deur.”

17 mei