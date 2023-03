NAC schiet zichzelf in de voet tegen koploper PEC; te korte terugspeelbal leidt nederlaag in

Na de oorwassing van afgelopen maandag tegen Jong Ajax volgde het bezoek aan de koploper. Nog meer gezichtsverlies voorkomen was het devies. Daarom had Peter Hyballa zijn basiself op meerdere plaatsen gewijzigd. In Zwolle was Ody Velanas zijn basisplaats kwijt. Hetzelfde gold voor Boyd Lucassen en Tijs Velthuis.

Kansen waren er zodoende voor Javier Vet (centraal), Sabir Agougil (links op de vleugel) en Aimé Omgba (op het middenveld). Niet alleen de namen, ook het strijdplan was gewijzigd. NAC wilde niet net zoals afgelopen maandag in het mes lopen en zoek getikt worden. Even wat minder gegenpressing, dus. Het was heel behoudend.

Maar het werkte. De rijen achterin sluiten en loeren op de counter. Vet heerste samen met Cuco Martina en Anselmo Garcia Mac Nulty in de lucht. Aanvallend zocht NAC met de lange bal vooral Elías Már Ómarsson met zijn diepte of werd er gebruik gemaakt van de dribbels van Omgba. Niet dat het tot kansen leidde, maar halverwege stond het 0-0 en dat was al genoeg in het huis van de koploper.

Fout Agougil

PEC kreeg wel kansen, kansjes eerder, maar had grootste moeite om door het stugge NAC heen te komen. Maar de tweede helft was nauwelijks begonnen of NAC schoot zichzelf in de voet. Een te korte terugspeelpass van Agougil bracht Roy Kortsmit in de problemen, Dean Huibert profiteerde: 1-0. Een desastreus begin voor de ploeg van Hyballa.

Vervolgens moest NAC wel iets meer risico gaan nemen. Het verzet was gebroken en er kwam meer ruimte voor PEC. De thuisploeg kreeg grote kansen op de 2-0, maar NAC kwam telkens goed weg.

Aanvallende wissels

Met de inbreng van Charles-Jesaja Herrmann en Vieiri Kotzebue mikte Hyballa op snelle uitbraken. Niet veel later volgde ook Boris van Schuppen. Niet dat het iets uithaalde. De bezoekers kwamen niet verder dan een schot van Herrmann dat over ging. Het was PEC dat simpelweg te sterk was.

Vlak voor tijd viel ook nog de 2-0. Invaller Lennart Thy gaf met het hoofd het laatste zetje nadat de bal via de onderkant van de lat de doellijn al gepasseerd leek te zijn. Het was de nekslag voor NAC in de jacht op de gelijkmaker die nooit echt een jacht was.

Opstelling NAC: Kortsmit; Martina, Vet (77. Lucassen), Mac Nulty; Besselink, Garbett (69. Kotzebue), Staring, Omgba (69. Herrmann), Agougil; Van der Sande (74. Van Schuppen), Ómarsson.

