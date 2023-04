NAC gaat 16 minuten gas geven: ‘We staan achter, dus ik verwacht wel dat het gaat stormen’

Hyballa ziet dat NAC altijd terugkomt: ‘Je kunt een afstudeer­op­dracht maken over deze jongens’

Juichend in de stromende regen vierde Peter Hyballa vrijdagavond de o zo belangrijke 1-2-zege op FC Eindhoven samen met de meegereisde supporters. Een dag na zijn contractverlenging werd de trainer van NAC toegezongen. ,,Ik heb 2,5 jaar vaak in de regen gestaan, maar dit was een zonnige dag.”