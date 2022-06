Na maandenlange gesprekken is er nog altijd geen witte rook over hoogbouw Heusdenhout

Dat blijkt uit een brief die wethouder Tim van het Hof (Stedelijke Ontwikkeling, D66) naar de raad heeft gestuurd op de laatste dag dat hij actief was als stadsbestuurder.

Mislukt: herstart

In oktober vorig jaar ging het helemaal fout met het inspraakproces rond de bouw van een torenflat van zeventig meter hoog aan de Kemelstede. Omwonenden kwamen massaal in verzet en de gemeenteraad constateerde snel daarna dat het zogeheten ‘participatieproces’ was mislukt en een herstart moest krijgen.