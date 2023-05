Na 5 jaar keert HBO Intro Festival terug naar centrum Breda, mbo’ers ook welkom

Weer gaan zonnepane­len in de hens, nu bij plantenkwe­ker Ed: ‘Het bleef maar knallen’

ETTEN-LEUR - De ravage is niet te overzien. De opslagloods van plantenkweker Ed Strijbos in Etten-Leur, gegeseld door een nachtelijke vlammenzee, is dinsdagochtend ineens een zwartgeblakerde rokende puinhoop. ,,Het bleef maar knallen.”