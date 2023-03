Mysterie opgelost: dit betekent dit symbool dat je ziet in de Grote Kerk

indebuurt.nlAls je er niet op let, dan valt het niet meteen op. Doe je dat wel, dan zie je dit ‘bloemachtige’ symbool op veel plekken. Bijvoorbeeld in de Grote Kerk. Wat is dit voor een symbool?

Dit teken lijkt op een bloem en dat is niet voor niets: dit is de zogenoemde leliebloem. Ook wel bekend als de fleur de lis.

Terug in de tijd

Het is lastig om te achterhalen waar het symbool exact vandaan komt, aangezien het al eeuwenlang wordt gebruikt. Een van de oudste voorbeelden is een fleur de lis op een gouden helm van de Scythen. Dit volk leefde in de zevende eeuw voor Christus. Maar zij waren niet de enigen die het symbool gebruikten: in Centraal-Azië droeg de keizer Kanishka in de eerste eeuw na Christus kledingstukken met het symbool. Het is dus onduidelijk wie de fleur de lis ooit bedacht heeft of waar het ontworpen is. Wel is zeker dat het symbool in de eeuwen daarna op veel plekken in de wereld te zien was.

Een gouden lelie

Het bekendste verhaal over de fleur de lis gaat over de Frankische koning Clovis. Zijn vrouw was christelijk en hoopte dat ook hij zich zou bekeren. Na heel wat jaren deed hij dat. Tijdens zijn doping gebeurde er iets bijzonders: hij kreeg van een engel een gouden lelie. Volgens sommigen was die engel de heilige maagd Maria.

Heilige maagd Maria

Dit zorgde voor een nieuwe betekenis: sindsdien was de fleur de lis voor velen een verwijzing naar de heilige maagd Maria. Hierin werd haar zuiverheid en puurheid afgebeeld. Gelovigen over de hele wereld namen het symbool over en de fleur de lis was in steeds meer kerken te zien. Zo is het uiteindelijk ook in Nederland, en dus in de Grote Kerk, beland.

Ook een mysterie gespot?

