Motorrijder gewond bij ernstig ongeluk in Breda, traumahelikopter geland

Fracties Breda zijn netjes omgegaan met vergoeding, al verdwijnt er wel eens een bonnetje

BREDA - De partijen in de ‘oude’ gemeenteraad van Breda zijn netjes omgegaan met hun fractievergoeding. Wel blijkt dat het vier van de negen fracties niet altijd is gelukt om bonnetjes te overleggen. Ook is een deel van de vergoeding soms onterecht gebruikt voor het voeren van een verkiezingscampagne.

17 juni