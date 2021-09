Mondkapjes in het openbaar vervoer: nog even en we zijn er mogelijk vanaf

Foto's Corso Zundert 2021 in beeld: de mooiste foto's

5 september ZUNDERT - Het was niet zoals we het gewend zijn in Zundert. Maar toch kon het bloemencorso dit jaar doorgaan, in aangepaste vorm. De wagens waren er niet minder om. Bekijk hier een overzicht met foto's van de mooiste, meest spectaculaire en bijzondere creaties.