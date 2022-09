Mogelijk slachtofferhulp voor nabestaanden overleden Poolse man: ‘Bij zulke zaken 24/7 hulp in eerste weken’

De 37-jarige man werd vorige week verwijderd van het festival in Breda. Zes beveiligers worden verdacht van betrokkenheid bij zijn dood.

Roy Heerkens, woordvoerder van Slachtofferhulp Nederland, is bekend met het incident. Maar, benadrukt hij: ,,Vanwege de privacy doen wij geen uitspraken over wie wij ondersteunen.”

24/7 hulp beschikbaar

In zijn algemeenheid vertelt Heerkens over hoe slachtofferhulp werkt bij dit soort zaken. ,,Als de politie en het Openbaar Ministerie koersen op een mogelijk misdrijf, dan is er heel snel contact met de nabestaanden. Zeker als iemand overlijdt bij ernstig geweld. Dan komen onze casemanager in beeld. Dat zijn collega's die in de eerste weken 24/7 beschikbaar zijn voor slachtoffers dan wel nabestaanden.”

Familierechercheur

Het contact met Slachtofferhulp wordt gelegd door de politie. ,,Er wordt bij dergelijke zaken een familierechercheur ingezet. Hij of zijn betrekt snel een casemanager. Deze persoon probeert orde in de chaos te brengen voor nabestaanden. Er komt heel veel op hen af. Een complex aan gevolgen, zoals forensisch onderzoek. In praktische en emotionele zin worden familieleden ondersteund. Dat gebeurt, bij wijze van spreken, tot het vonnis van een rechter. Bij een eventuele rechtszaak helpen casemanagers met het opstellen van een spreekrechtverklaring.”

Slachtofferhulp is niet alleen voor nabestaanden. ,,Er kan sprake zijn van een situatie met veel ooggetuigen, die wellicht gehoord worden door de politie. Weet dat je gebruik kunt maken Slachtofferhulp, krijgen zij dan te horen. Als er geen bezwaren zijn, kan de politie namen en nummers doorgeven. Die mensen gaan we actief benaderen om te vragen hoe het met ze gaat. Na het zien van een ingrijpende gebeurtenis merken we dat veel mensen stress ervaren of slecht slapen. Dat zakt na vijf of zes weken tot een acceptabel niveau. Is dat niet het geval, dan gaan we doorverwijzen.”

Heerkens beschrijft een derde scenario: ,,Dit was een festival. Het kan zijn dat alle ooggetuigen niet in beeld zijn bij de politie. Mensen kunnen dan zelf met ons contact opnemen.”

