Mogelijk schade aan constructie wooncomplex na brand in Bredase wijk Heuvel

met video Straten afgesloten in Baarle, dus moeten de klanten verder lopen met dozen vol vuurwerk

BAARLE-HERTOG - Afgesloten straten en extra controle door de Belgische en Nederlandse politie. De vuurwerkverkoop in Baarle-Hertog is in volle gang. Maar geen rijen vuurwerkkopers zoals vorig jaar.

29 december