Minister schiet jeugdzorginstelling Juzt te hulp

West-Bra­bant voorloper met meldpunt voor crisiszorg ‘verwarden’

13:04 BREDA - De regio West-Brabant krijgt in september een meldpunt crisiszorg. Het noodnummer is te bellen door professionals en bewoners in geval van acute en ernstige situaties rond personen met verward gedrag. Zestien gemeenten en zorgaanbieders ‘dragen’ het meldpunt, met steun van corporaties en politie. De politie krijgt jaarlijks 80.000 meldingen van overlast van ‘verwarden'.