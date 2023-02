Miljoenen naar Breda voor energiearmoede en coronacompensatie

De Leerfa­briek gaat nu ook in Made met kinderen na school ‘op wereldreis’

MADE/TERHEIJDEN - De Leerfabriek, die in 2019 in Terheijden begon met een alternatieve manier van naschoolse opvang, opent in mei een tweede locatie in de gemeente Drimmelen. Dit gebeurt bij de sportvelden/kantine van de Madese Hockeyclub.

8 februari