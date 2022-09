Militaire oefening vlak over Belgische grens loopt mis: 8 militairen naar ziekenhuis na parachutesprong

Update - met videoWEELDE - Tijdens de grote militaire oefening ‘Storm Tide 22' van het Belgisch leger in Ravels en omgeving zijn maandag acht paracommando’s gewond geraakt. Beelden tonen hoe enkele parachutisten in elkaar verstrengeld raken. ,,Sommigen van de betrokken parachutisten hebben niks, anderen zijn geraakt aan de gewrichten, liepen breuken en kneuzingen op", vertelt kapitein Gino Clocheret.

Ter hoogte van het vliegveld in Weelde sprongen 160 paracommando’s uit een vliegtuig. Toen de parachutes werden geopend liep het mis. Sommige parachutes haakten in elkaar met een onzachte landing van de militairen tot gevolg.

Acht paracommando’s werden naar het ziekenhuis gebracht voor controle. ,,Sommigen van de betrokken parachutisten hebben niks, anderen zijn geraakt aan de gewrichten, liepen breuken en kneuzingen op. Vijf mensen zijn lichtgewond. Zij zijn niet in het ziekenhuis, maar zitten vandaag thuis en doen niet meer mee aan de operatie”, legt kapitein Gino Clocheret uit. Het gaat om één paracommando van het derde Bataljon Parachutisten in Tielen en een paracommando van het tweede Bataljon Commando uit Flawinne.

Clocheret ontkent dat er iets grondig misgegaan. ,,Zo’n incident is normaal bij parachutespringen. Een onzachte landing waarbij lichte verwondingen worden opgelopen, gebeurt regelmatig”, nuanceert Clocheret die benadrukt dat er geen enkele militair zwaargewond geraakt is.

Quote Het is een tactische sprong waarbij het doel van de oefening is om een vliegveld in te nemen en te houden Gino Clocheret

De parachutesprong gebeurde binnen de operatie ‘Storm Tide’, een grootschalige evacuatieoefening waaraan 800 militairen deelnemen. Bij een ‘drop’ zijn een aantal paracommando’s op de landingsbaan van het vliegveld van Weelde in Ravels terechtgekomen, op het beton en niet in het gras.

Militairen met ervaring

,,Het betrof geen militairen die pas in dienst waren. Het zijn mensen die regelmatig springen”, aldus Clocheret. Wat er dan juist is misgegaan? ,,Het is geen recreatieve sprong, maar een tactische sprong waarbij het doel van de oefening is om een vliegveld in te nemen en te houden. Daar zijn bepaalde risico’s aan gekoppeld. Want in totaal zijn er 160 parachutisten op een tijdspanne van enkele minuten gedropt op het veld. Daarbij zijn vijf mensen zodanig gewond geraakt dat ze niet meer verder kunnen doen aan de oefening. Iemand heeft zijn voet gebroken, iemand anders een sleutelbeenbreuk, Het zijn dus geen zwaargewonden en het heeft ook geen impact op de oefening.”

De legerkapitein benadrukt dat de oefening niet mislukt is ondanks dit incident. ,,We waren ons vooraf bewust dat dit gepaard gaat met risico's. Bij dit type sprong gebeurt het wel vaker dat er parachutes inhaken. Dat gebeurt bij andere legers ook. We worden er ook op getraind om er gepast op te reageren.”

Reservevalscherm

Ook de slachtoffers van maandag hebben gepast gereageerd volgens Clocheret. ,,Zo is het reservevalscherm gebruikt. Een eerste reactie is dat je probeert om los te komen. Maar soms zit je zo verstrengeld in de koorden dat dit niet gaat. Dan is het de bedoeling dat diegene die in de mogelijkheid verkeert het reservevalscherm gebruikt. En dat is hier correct gegaan.”

Scholieren

Nog tot vrijdag houdt het special operations regiment van Defensie een grootschalige evacuatieoefening op het vliegveld in Weelde. In het kader van die oefening vloog dinsdag een A400M-transportvliegtuig af en aan. Aan boord zaten middelbare scholieren. Zij kruipen in de rol van Belgische burgers die geëvacueerd moeten worden uit Congo.

Quote Wij hebben enorm veel procedures, technieken en tactieken te trainen Frédéric Linotte

De scholieren zitten in de derde graad technisch secundair onderwijs en volgen de richting ‘Defensie en Veiligheid’. Zij krijgen de kans om een grootschalige oefening op het terrein mee te maken. Ook al is het maar als figurant, zo kunnen ze zich al een voorstelling maken van wat hun mogelijk toekomstige werk eruit kan zien”, zegt kolonel Frédéric Linotte.

Geluidsoverlast

In Weelde en omgeving is er al enkele dagen geluidsoverlast door de militaire oefening. ,,Maar zo’n oefening is zeer belangrijk. Wij hebben enorm veel procedures, technieken en tactieken te trainen. In geval van een crisis moeten we heel snel kunnen optreden. We moeten klaar zijn op de dag dat de crisis losbarst. Zoals het geval was in Afghanistan vorig jaar met de evacuatieoperatie Red Kite. Niemand had zo’n operatie kunnen voorspellen, maar de regering heeft op Defensie kunnen rekenen en in enkele uren tijd hebben we de eerste mensen kunnen sturen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.