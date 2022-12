Milieuverenigingen vechten vergunning varkenshouderij Teteringen aan

Voetbalop­lei­ding soms keihard voor tieners, mentale begelei­ding heeft zin: ‘Ik zag geen uitweg meer’

Steeds meer profvoetballers spreken zich uit over de waarde van mentale begeleiding, zoals onlangs international Denzel Dumfries op het WK. Ook in voetbalopleidingen is er in toenemende mate aandacht voor. En dat is hard nodig.

9 december