Met meer pit mag Boswachter nog jaren blijven

Eelco van Velzen wil van Breda Jazz Festival landelijk en internatio­naal een begrip maken

BREDA - Als nieuwe programmeur van het Breda Jazz Festival moet Eelco van Velzen (58) nog even wennen aan de vele telefoontjes en berichtjes die sinds zijn aanstelling vorige week binnenkomen. ,,Het is nog maar net bekendgemaakt en toch weten ze je meteen te vinden”, zegt hij in de gezellige ‘chaos’ van zijn kantoor annex studio op het bedrijventerrein Minervum in Breda-Oost.

28 juli