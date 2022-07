Met koelbox en knakworsten genieten van de Acht: ‘Hier heb je het beste uitzicht’

Rol Breda bij slavenhan­del onbekend, dus excuses blijven nog wel even uit

BREDA - De slavernij is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Nederland, maar of het stadsbestuur van Breda daarin ook een rol heeft gespeeld is niet bekend. Het aanbieden van excuses is pas aan de orde als onderzoek uitwijst dat de stad bij de slavenhandel betrokken is geweest.

25 juli